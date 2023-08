A Serre un corso di pittura gratuito per bambini e ragazzi

Un corso di pittura dedicato ai bambini e ai ragazzi dai sei ai quattordici anni è stato organizzato a Serre dall’Associazione di Promozione Sociale “G. Bateson” che si è avvalsa del patrocinio del comune, guidato dal sindaco Antonio Opramolla, e dell’Oasi WWF di Serre-Persano.

La prenotazione è obbligatoria

Le prossime date del corso, per il quale la prenotazione è obbligatoria, sono previste per venerdì 25 agosto, per mercoledì 30 agosto e per venerdì 1 settembre, dalle ore 17 alle ore 19:00. L’iniziativa denominata proprio “Dipingere la natura”, rientra nel progetto “Saperi Diffusi – Nuovi approcci dell’apprendimento permanente” e si propone diversi obiettivi come quello di avvicinare i giovani alla natura e sensibilizzarli sulle tematiche ambientali e quello di insegnare loro l’importanza dell’arte permettendogli di conoscere le diverse tecniche di pittura.

Altre informazioni utili per partecipare

Il corso si svolgerà presso la biblioteca comunale di Serre e per ogni ulteriore informazione, anche riguardo alle prenotazioni, ci si potrà rivolgere ai numeri 320-4657930, 339-8546352, 371-4107365. Il progetto “Saperi Diffusi – nuovi approcci all’apprendimento permanente” è stato pubblicato con l’avviso n.2/2020 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine favorire e incoraggiare l’apprendimento anche in sedi diverse da quelle scolastiche, di diverse discipline.