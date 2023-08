Edilizia Scolastica: Nuovi fondi per Serre

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha ammesso a finanziamento tre importanti progetti candidati dal comune di Serre. L’ente, guidato dal sindaco Antonio Opramolla è, infatti, risultato beneficiario di diversi fondi da destinare all’adeguamento sismico e alla messa in sicurezza edile ed impiantistica di tre edifici scolastici siti nel

Comune. Gli interventi riguarderanno, nello specifico, l’edificio scolastico di località Borgo San Lazzaro per un importo finanziato pari a 86.035,60 euro; l’edificio scolastico di via Ennio D’Aniello per un importo finanziato di 99.811,25 euro e l’edificio di via Giuseppe Garibaldi per un finanziato importo di 99.528,94 euro.

Le dichiarazioni

“Siamo fieri di aver messo a punto una progettazione ad hoc che ci permette di rispondere a tutti i bandi ministeriali. Grazie a questi tre interventi potremo garantire ai nostri piccoli alunni e a tutto il personale degli istituti scolastici sempre più nuovi e sicuri. Continueremo a lavorare con impegno e costanza nella certezza che, come in questo caso, i risultati ci daranno ragione” hanno fatto sapere dalla casa comunale.

I progetti

Sono diversi i progetti per i quali l’ente ha richiesto di accedere ai fondi pubblici, nei prossimi mesi si saprà quali altri, tra questi, saranno beneficiari di finanziamenti.