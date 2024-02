Il Comune di Pertosa intitola l’aula consiliare al compianto sindaco Michele Caggiano

Nel pomeriggio di ieri si è svolto a Pertosa il consiglio comunale, durante il quale è stato discusso e approvato l’ordine del giorno relativo all’intitolazione dell’aula consiliare in memoria del compianto sindaco e professore di Pertosa, Michele Caggiano, deceduto prematuramente a causa di una malattia lo scorso 5 aprile.

La cerimonia

Il comune ha scelto il 20 febbraio come giorno per la cerimonia di intitolazione dell’aula consiliare del Comune, poiché proprio il 20 febbraio Michele Caggiano avrebbe compiuto 62 anni.

Michele Caggiano è stato docente di inglese alla scuola media di Polla, politico e sindaco sempre presente per l’intero territorio del Vallo di Diano e soprattutto per la sua amata Pertosa. Il comune di Pertosa, guidato dal sindaco Domenico Barba, ha voluto ricordarlo nel giorno del suo compleanno, esprimendo la più sincera commozione e vicinanza alla sua famiglia: alla moglie Daniela e alle figlie Mariachiara e Irene.

I presenti

Tantissimi cittadini presenti alla cerimonia di ieri, ma anche rappresentanti delle istituzioni politiche, tra cui il consigliere regionale Tommaso Pellegrino, il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, il sindaco di Polla, Massimo Loviso, il sindaco di Auletta, Pietro Pessolano ed il sindaco di Brienza, Antonio Giancristiano. Una folla di cittadini, amici e amministratori ha confermato quanto Michele fosse importante per tutta la comunità, sia come politico che come persona, come ha sottolineato commossa la moglie Daniela. Alla cerimonia anche tanti colleghi e colleghe ed il sacerdote di Pertosa, Don Pasquale.

Il suo ricordo

Michele Caggiano è stato un uomo, un insegnante ed un amministratore che ha fortemente creduto nelle potenzialità di giovani, trasmettendo loro la passione per la politica, ma anche tanti insegnamenti non solo didattici ma anche di vita.