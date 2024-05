Almanacco dell’1 maggio 2024: santi, eventi e ricorrenze importanti

Benvenuti nell’almanacco dell’1 maggio una guida completa agli eventi storici, ai santi del giorno e alle nascite celebri che si sono verificate in questa data. Scopri gli avvenimenti significativi, i personaggi storici e gli avvenimenti sportivi che hanno caratterizzato questa data nel corso dei secoli.

Santi del Giorno

San Giuseppe (Lavoratore)

San Sigismondo (Re dei Burgundi e Martire)

San Brioco (Vescovo e Abate)

San Geremia (Profeta)

San Jean-Louis Bonnard (Missionario e Martire)

San Marculfo (o Marcolfo, Abate di Nanteuil)

San Pellegrino Laziosi (Religioso)

San Teodardo di Narbonne (Vescovo)

Sant’Andeolo (Martire)

Sant’Arigio (Vescovo)

Sant’Orenzio (o Orienzo) di Auch (Vescovo)

Beato Aldebrando (Vescovo di Fossombrone)

Sant’Amatore di Auxerre (Vescovo)

Sant’Asaf (o Asaph, Vescovo)

Sant’Ipolisto (Martire)

Santa Grata di Bergamo

Santa Tamara (Regina della Georgia)

Oggi è la Festa dei Lavoratori

La festa dei lavoratori o del lavoro è celebrata il primo maggio in diversi paesi del mondo per commemorare le lotte operaie e l’impegno del movimento sindacale.

Accadde Oggi

Nel 1890, in Europa si celebra la prima Festa dei lavoratori. Questo evento segnò l’inizio delle lotte operaie per migliorare le condizioni di lavoro. Migliaia di operai scesero in strada per chiedere condizioni più eque, dando avvio a un movimento che si diffuse in tutto il mondo.

Nati in questo giorno

Nel 1944 nasce Roby Facchinetti, celebre cantante italiano e membro del gruppo musicale dei Pooh. La sua voce ha accompagnato successi musicali che hanno segnato un’epoca nella storia della musica italiana. Facchinetti è nato a Bergamo, in Italia.

Nel 1976 nasce Violante Placido, attrice e cantante italiana. Figlia degli attori/registi Michele Placido e Simonetta Stefanelli, ha ottenuto successo sia nel cinema che nella musica. Il suo debutto cinematografico è avvenuto a diciassette anni al fianco del padre in un film drammatico. Violante Placido è nata a Roma, in Italia.

Nati… sportivi

Nel 1970 nasce Pasquale Gravina, dirigente sportivo ed ex pallavolista italiano. Con una statura di 202 cm, è stato uno dei protagonisti della cosiddetta “generazione di fenomeni” nel mondo della pallavolo italiana. Ha giocato come centrale per squadre come Falconara e Parma.

Nel 1986 nasce Marinella Falca, ex ginnasta italiana. Ha rappresentato l’Aeronautica Militare e ha partecipato ai Giochi Olimpici di Pechino del 2008, classificandosi al quarto posto. Dopo il ritiro dalla ginnastica, ha intrapreso altre attività.

Nel 1968 nasce Oliver Bierhoff, ex calciatore tedesco, noto per aver vinto il titolo di capocannoniere sia nella serie A che nella serie B italiana. È l’unico straniero ad aver raggiunto questo traguardo, segnando un totale di 185 reti in 17 stagioni e 443 partite nelle due categorie. Bierhoff è nato a Karlsruhe, in Germania.

Eventi sportivi

Nel 1994, durante il Gran Premio di San Marino di Formula Uno, muore il leggendario pilota Ayrton Senna. Questo evento è ricordato come uno dei momenti più tragici nella storia della Formula Uno, con un alto numero di incidenti mortali avvenuti durante quella gara. Ayrton Senna era un pilota brasiliano di talento eccezionale e ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del motorsport.

Scomparsi oggi

Nel 1994, Ayrton Senna, uno dei più grandi piloti di Formula Uno di tutti i tempi, ha perso la vita in un tragico incidente durante il Gran Premio di San Marino. Senna è stato un campione di talento straordinario e la sua morte ha scosso il mondo dello sport.