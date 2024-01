Il Comune di Eboli incontra il Ministero della Salute, grazie al consigliere Norma

Con una delegazione di Forza Italia guidata dal consigliere comunale Giuseppe Norma che tanto e da sempre si è battuto per la sanità pubblica, questa mattina il Sindaco Mario Conte in compagnia del Presidente della III Commissione Matteo Balestrieri è finalmente riuscito ad incontrare il Ministro della Salute e affrontare le delicate tematiche legate alla gestione dell’ospedale ebolitano.

L’incontro

Nutrita la delegazione di Forza Italia guidata dal Consigliere Giuseppe Norma, promotore dell’incontro organizzato tramite l’on. Ferrante.

Forti le perplessità in merito alle sorti dell’ospedale Maria Santissima dell’Addolorata, la delegazione ebolitana guidata da Norma ha ricevuto rassicurazioni sull’impegno, da parte del Ministero, ad individuare la soluzione tecnica da condividere con gli organi regionali e con l’ASL, per scongiurare la prospettiva di chiusura del nosocomio cittadino, così come ipotizzata nel documento programmatico regionale approvato lo scorso 16 novembre.

L’ospedale di Eboli

Nell’occasione, il Sindaco ha evidenziato le caratteristiche, le eccellenze e l’entità delle prestazioni dell’ospedale di Eboli a tutela della salute di decine di migliaia di utenti e dei cittadini dell’intera Piana del Sele, attraverso un documento consegnato nel corso dell’incontro.

Nei prossimi giorni, si auspica un incontro risolutivo con i vertici della Regione Campania.