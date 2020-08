Send an email

Sanità: in Cilento e Diano arriva il viceministro della Salute Sileri

Il viceministro per la salute, Pierpaolo Sileri, torna nel Cilento e Vallo di Diano. Visiterà gli ospedali di Polla, Sapri, Agropoli e Roccadaspide, accompagnato dai rappresentanti locali del suo partito di appartenenza, il Movimento 5 Stelle.

Primo appuntamento al “Luigi Curto” alle ore 10. Alle ore 11.30 appuntamento a Sapri. Alle 13.15 tappa a Sapri per concludere poi il calendario delle visite a Roccadaspide alle 14.30.

“Strutture svuotate, presidi sanitari esautorati nelle proprie azioni, carenze di personale. Tutte criticità che sottoporremo all’attenzione del Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri, sottolineando la nostra lotta per il diritto ad una sanità pubblica efficiente e per la necessità di una pianificazione di una rete regionale dell’assistenza che includa i presidi sanitari di prossimità in particolare nelle aree interne”, dice il senatore Francesco Castiello.

Intanto già monta la polemica ad Agropoli. Ieri, infatti, il sindaco Pd Adamo Coppola per “dovere di ospitalità” è andato ad incontrare e a salutare il leader della Lega Matteo Salvini, impegnato nel suo tour elettorale presso la baia di Trentova. Stringerà anche la mano al viceministro Sileri? In passato, quando ad Agropoli arrivò l’allora vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, nessuna istituzione locale sentì la necessità di rendergli omaggio.