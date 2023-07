Cilento, guasto alla condotta, abitazioni e attività senz’acqua, attività diffida Consac

Guasto ad una condotta, i lavori di manutenzione non sono immediati come speravano i residenti, con conseguenti disagi per cittadini e attività di Stella Cilento e in particolare della località Caselle. Immancabili le polemiche che hanno interessato il comune cilentano e la Consac, società che si occupa della gestione del servizio idrico.

Sono state soprattutto le utenze domestiche e le attività ricettive a subire il disagio, come un agriturismo presente in zona, il Country House, che registrava il sold out durante lo scorso weekend.

La denuncia della titolare

«Il 13 luglio veniva interrotta la fornitura idrica di acqua potabile – racconta la titolare – nonostante i solleciti sia al Comune di Stella Cilento che alla Consac, cui venivano chieste spiegazioni in merito al distacco dell’acqua, nulla è stato risolto».

Per provare a limitare i danni è stato chiesto anche l’ausilio di un’autobotte considerato che non c’era stato preavviso dell’interruzione e quindi non c’era stata possibilità di premunirsi diversamente.

Una situazione che avrebbe determinato un danno ingente all’attività che ha deciso di procedere ad una diffida verso la Consac per ottenere il risarcimento dei danni considerata anche l’elevata presenza di turisti.

I lavori

Ieri, dopo alcuni giorni di stallo e un bypass per garantire una prima erogazione, la ditta incaricata della riparazione ha riaperto il cantiere per le opere necessarie a risolvere il guasto e a bloccare le perdite d’acqua lungo la strada.