Grande soddisfazione per il Liceo Scientifico “Piranesi” di Capaccio Paestum

L’ Istituto Piranesi è sede provinciale dell’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica “ Alfredo Giudo”, unica sede in Campania, ed ha ospitato la Finale di Area dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2023 che, dopo tre anni, sono tornati in presenza.

Grande emozione per i 15000 ragazzi e le 850 scuole di tutta Italia impegnate in questa fase

Grande sinergia tra docenti, personale ATA, studenti capitanati dalla DS dott.ssa Loredana Nicoletti e dalla sua collaboratrice prof.ssa Annamaria Di Bartolomeo, affinché la manifestazione avvenuta il 12 marzo scorso si realizzasse nel migliore dei modi.

Sono intervenute 22 scuole della provincia di Salerno e la seconda sezione secondaria di secondo grado di Avellino, con la presenza di 280 studentesse e studenti divisi per categoria dalla terza classe della scuola primaria, fino alla terza classe della scuola secondaria di II grado.

Ciliegina sulla torta: due alunni del Liceo “Piranesi” hanno dato grande soddisfazioni

Emanuele Curcio, studente del terzo anno di Scienze Applicate ha ottenuto il primo posto nella categoria S6 ed Almaraz Rumi Tanza ha ottenuto il primo posto nella categoria S5. Entrambi parteciperanno alla finale Nazionale del 14 maggio 2023 a Palermo. A loro vanno un grandissimo in bocca al lupo!…Ad maiora semper!