Furto al distretto sanitario di Sapri: colpo in farmacia, rubati medicinali

Furto in piena notte nella farmacia del distretto Sanitario di Sapri. I ladri, come già successo precedentemente, hanno preso di mira il locale dov’è presente la farmacia per portare via diversi medicinali. Ma la loro attenzione si è soffermata soprattutto sui farmaci di tipo oncologico destinati ai pazienti del distretto Sanitario.

Il colpo al distretto sanitario

Il valore del bottino, ancora in via di quantificazione, sarebbe di svariate migliaia di euro. I malviventi sono riusciti ad entrare nel locale forzando una finestra e rompendo i vetri. Sul pavimento della farmacia sono state trovate diverse scatole di farmaci abbandonate, lasciate dai ladri durante la loro fuga.

Un’azione criminale che ha causato danni significativi all’edificio e soprattutto ai pazienti del Distretto sanitario. Una volta scoperto il furto ad intervenire sono stati i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e i colleghi della Stazione di Sapri agli ordini del Capitano Francesco Fedocci.

Indagini in corso

Allertate le forze dell’ordine, immediato è stato l’arrivo dei Carabinieri sul luogo saccheggiato dai ladri in maniera tale da effettuare i dovuti rilievi del caso. Purtroppo l’assenza si telecamere di video sorveglianza, all’esterno dello stabile e in tutta l’area perimetrale, non permette alle forze dell’ordine di potere identificare in maniera più celere gli autori degli atti criminosi.

Intanto le ricerche proseguono a ritmo serrata e si spera che i malviventi vengano individuati e arrestati al più presto.