Furto di farmaci oncologici nella farmacia di Sapri: valore del bottino supera i 40mila euro

Il distretto sanitario di Sapri, è stato teatro di un audace furto nella notte scorsa. I ladri hanno preso di mira la farmacia del distretto, portando via numerosi farmaci, principalmente di tipo oncologico. Il valore del bottino, stimato inizialmente, supera i 40mila euro.

Il colpo nella notte

I malviventi sono riusciti ad entrare nel locale forzando una finestra e rompendo i vetri. Sul pavimento vicino alla farmacia sono state trovate diverse scatole di farmaci abbandonate, chiaramente lasciate dai ladri durante la loro fuga. L’azione criminale ha causato danni significativi all’edificio.

Le indagini

Una volta scoperto il furto, i carabinieri della locale stazione, guidati dal capitano Francesco Fedocci, sono intervenuti immediatamente per effettuare i rilievi del caso. Inoltre, stanno analizzando attentamente i filmati del circuito interno di videosorveglianza per identificare i responsabili dell’atto criminale. Le indagini sono in corso e si spera che i sospetti vengano individuati e arrestati al più presto.