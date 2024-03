Oggi a palazzo Sant'Agostino è stato firmato il protocollo d'intesa fra Provincia di Salerno e Salerno Cruises s.r.l. con l'obiettivo di stabilire una collaborazione strutturata, strategica e sinergica per la valorizzazione e promozione del territorio provinciale e dei suoi beni culturali.

Il protocollo d'intensa

Nell'occasione è stato presentato il progetto di elevare la provincia salernitana quale destinazione turistica di rilievo internazionale, con particolare riferimento al settore delle crociere e delle vie del mare, garantendo ai turisti e passeggeri un'esperienza ricca e immersiva che esalti le specificità culturali, storiche, artistiche e naturali.

Hanno firmato il protocollo d'intesa, per la Provincia di Salerno, il consigliere delegato alla cultura Francesco Morra e, per la Salerno Cruises, il legale rappresentate Giuseppe Amoruso.

Le dichiarazioni

“L''obiettivo di questo accordo – dichiara Francesco Morra – è stabilire una collaborazione fattiva che sappia far crescere sempre più la provincia salernitana quale destinazione turistica a livello internazionale, con l'offerta di un'esperienza a trecentosessanta gradi che esalti le specificità culturali, storiche, artistiche e naturali. Il protocollo è stato fortemente voluto dal presidente Franco Alfieri e, tra le novità, prevede l'implementazione di punti informativi e di accoglienza e un biglietto unico per l'accesso a tutti i siti provinciali. Verrà poi effettuata una mappatura delle attrazioni, con un'attenzione particolare alle tradizioni locali e all'artigianato e verranno creati dei percorsi turistici su misura, pensati per legare le visite culturali alla scoperta delle nostre eccellenze enogastronomiche.”

“Non esiste turismo da crociera – aggiunge Giuseppe Amoruso – se non si costruisce una destinazione, una città, una provincia in grado di offrire al passeggero un'esperienza indimenticabile fatta di servizi, di bellezze da visitare, ma soprattutto di storie da raccontare. Ed il nostro territorio di storie da raccontare ne ha molte. Vogliamo raccontare al turista la storia di una provincia e di una città che è stata capitale d'Italia ed ha ospitato la prima scuola medica. Il prossimo Aprile saremo a Miami in occasione del Seatrade 2024, la più importante manifestazione mondiale della industria crocieristica; quest'anno ci andremo con maggiore determinazione e pronti da subito a mettere in opera la nostra azione di valorizzazione artistica del territorio“