Eboli- Tagliati e rubati due parcometri della Publiparking a Campolongo

Tagliati i supporti e completamente asportati due impianti di parcometri in Via Della Marina Militare nelle adiacenze del Campolongo Hospital. Gli impianti, n.22 e n.27 di proprietà della Publiparking srl contenevano all’interno 168 euro in totale

La denuncia

La denuncia presso la stazione dei carabinieri di Santa Cecilia porta la firma di Carlo Lamberti, responsabile nel Comune di Eboli per conto della società che si occupa dei parcheggi a pagamento.

I fatti e la rabbia dei residenti

La scoperta questa mattina alle 8.10 quando l’addetto al parcheggio ausiliario del traffico che opera in zona Campolongo si è accorta della mancanza dei due impianti. Immediata la segnalazione agli organi preposti. La zona a quanto pare non sarebbe servita dal sistema di videosorveglianza. Monta la rabbia e l’indignazione. «Eboli, purtroppo, non è più una città sicura», accusano in tanti.