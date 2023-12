Eboli: Natale a Santa Cecilia. Al via i Mercatini artigianali

Prenderanno il via domani e dureranno fino a domenica prossima i Mercatini di Natale in località Santa Cecilia. Organizzati dall’Associazione Cresce e alla seconda edizione, l’esposizione quest’anno sarà ancora più ricchi della precedente che pure ha riscosso un notevole successo.

L’iniziativa

«Un’occasione di aggregazione organizzata da un gruppo di amici – spiega il presidente Davide Lamberti – a cui teniamo molto. La manifestazione è suddivisa in aree per poter venire incontro a tutti. Un’area food dove gustare quel che si preferisce, un’area parco giochi con giostre per i bambini, un’area spettacolo e, naturalmente, l’area dei mercatini artigianali dove poter acquistare oggetti realizzati a mano. L’ingresso è gratuito. Dunque aspettiamo tutti per poter passare insieme tre belle serate».

I Mercatini si svolgeranno presso il centro sportivo Spartacus a Santa Cecilia.

L’inaugurazione è prevista il giorno dell’Immacolata alle ore 18,00.

Grande spettacolo con “Made in Sud Tour” con Gigi e Ross, Enzo e Sal, Nello Iorio, Sex and Sud, Tony Figo e Alessandro Bolide.