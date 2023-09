Eboli: Prorogata assunzione dei 4 Agenti di Polizia Locale, a tempo determinato

La nota porta la firma dell’assessore alla sicurezza e viabilità Antonio Corsetto e va nella direzione di riaffermare il principio della sicurezza e della vigilanza su tutto il territorio comunale ebolitano come impegno politico amministrativo.

Corsetto scrive: “Ringraziamo gli Agenti stanno fornendo alla Città il proprio contributo, con dedizione e professionalità. Il 28 agosto, è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici, per la copertura di altri 8 Agenti di Polizia Locale a tempo indeterminato. A ciò, aggiungiamo un posto di Funzionario ad Elevate Qualificazioni, specialista vigilanza di Polizia Locale (ex cat. D)”.

Le dichiarazioni di Corsetto

E poi Corsetto aggiunge: “Abbiamo a cuore le sorti del Comando di Polizia Municipale ed abbiamo la forte volontà di ampliare la pianta organica per garantire più presenza in strada e di incrementare le pattuglie in tutta la Città. Lo abbiamo detto chiaramente ai cittadini ed in soli 18 mesi siamo riusciti ad ampliare la dotazione organica che passerà da 23 a 36 unità (compreso i 4 Agenti a tempo determinato). Tali numeri ci consentiranno di avere, per ogni turno, almeno due Agenti appiedati e due Agenti in pattuglia, sia al centro che periferia. I tempi necessari all’espletamento delle procedure ed avremo un corpo di Polizia Municipale più presente in termini di numeri, orario ed attività”.

In arrivo fondi destinati alla sicurezza

Anche in Bilancio ci sono fondi destinati alla sicurezza urbana. “Impegno in bilancio anche per gli acquisti di dotazioni tecnologiche avanzate come le videocamere E-Killer, Droni, telecamere dedicate ai rifiuti, colonnine e sistemi di rilevazione della velocità, che ci consentiranno, nei prossimi mesi, di contrastare le problematiche relative ai rifiuti, al codice della strada ed all’antiabusivismo. Nel contempo siamo in attesa dei fondi ottenuti coi due bandi per la videosorveglianza, per complessivi 210 mila euro ed oltre 32 telecamere distribuite in tutti i quartieri della Città ed abbiamo già iniziato a realizzare i ponti e la centrale operativa. Il lavoro costante ed attento sulla materia ci sta fornendo le basi per poter garantire un servizio migliore ai cittadini”.

L’assessore Corsetto, infine, ringrazia il Sindaco Mario Conte: “Ringrazio il Sindaco per il proficuo lavoro che ci ha portato ad ottenere tali risultati, oltre all’ottimo lavoro del Consiglio Comunale e della Giunta, che hanno fornito indirizzi in merito alla sicurezza e garantito i fondi con la votazione del Bilancio”.