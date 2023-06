Eboli: Operazione Città pulita. Proseguono i blitz per il contrasto all’abbandono dei rifiuti

Proseguono su tutto il territorio comunale ebolitano i blitz da parte del nucleo volontari Ispettori Ambientali volti a contrastare il fenomeno dell’abbandono incondizionato dei rifiuti. Dopo le zone periferiche e Santa Cecilia in particolare si torna nel centro cittadino. E proprio in queste ultime ore i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti, ha interessato l’area immediatamente vicina a piazza della Repubblica e via Matteo Ripa.

Le attività di controllo

“Prosegue senza sosta, anche di sabato, l’operazione “città pulita” voluta fortemente dall’Assessore all’Ambiente Nadia La Brocca”, dicono dal Comune.

E questa mattina è stata la volta del centro cittadino. Gli ispettori ambientali, infatti, hanno verificato la situazione in Via Gramsci, via Bruno Buozzi, via Pio XII, Via XXIV Maggio, e nel centro Antico dove hanno perlustrato piazza Borgo, Corso Umberto I, Via Guglielmo Vacca, via G. Pascoli.

Risultato delle puntuali verifiche diversi verbali per errato conferimento dei rifiuti elevati sia ad attività commerciali che privati cittadini. Gli ispettori ambientali, come ormai consuetudine, si sono fermati anche a spiegare a chi avesse ancora dubbi le corrette modalità di conferimento e di differenziazione.

Il commento

“Si ricorda che per errato conferimento la sanzione è di 60 euro. Molto più alta, invece, quella per abbandono di rifiuti che viene comminata nel caso in cui l’immondizia, senza alcuna differenziazione, venga lasciata in luoghi non adibiti alla raccolta”, così da palazzo di città.

L’assessore La Brocca nei prossimi giorni ha già in cantiere nuovi blitz per debellare un fenomeno che se non va tenuto sotto controllo costante con l’arrivo della stagione estiva creerà senza dubbio disagi ai cittadini perbene.