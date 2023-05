Abbandono di rifiuti, blitz a Santa Cecilia: scattano le sanzioni

Abbandono incondizionato di rifiuti. Blitz degli ispettori ambientali questa mattina alle 7 ad Eboli. Ispezionata l’intera frazione di Santa Cecilia. In campo gli ispettori ambientali del nucleo comunale ebolitano. Su segnalazione dell’assessore all’ambiente Nadia La Brocca gli ispettori ispezionato i rifiuti abbandonati ed hanno identificato i numerosi trasgressori al regolamento comunale di conferimento e raccolta dei rifiuti.

Le sanzioni

Sono stati elevati sette verbali. Tra questi sei per mancata separazione dei rifiuti, ciascuno da 60 euro, e un verbale per abbandono di rifiuti della cifra di 206 euro.

Gli ispettori ambientali si sono intrattenuti con i cittadini per spiegare, ancora una volta, le corrette modalità di conferimento e di separazione in modo che si possano evitare, per il futuro, altre sanzioni.

L’esame dei rifiuti ha consentito di individuare i trasgressori.

Il commento

“Colgo l’occasione per ringraziare il lavoro degli ispettori ambientali comunali per la loro disponibilità e le loro energie a vantaggio dell’accoglienza e della vivibilità dei nostri spazi pubblici e dell’ambiente”, ha detto l’Assessore all’Ambiente Nadia La Brocca.



Nuovi blitz saranno effettuati nei prossimi giorni. Nel centro cittadino e nel centro storico della Città di Eboli la situazione infatti è abbastanza allarmante. Cumuli di rifiuti nei pressi di via Europa e in via Spirito Santo dove ogni tipo di suppellettile e elettrodomestico usurato viene quotidianamente abbandonato, molto spesso anche sotto l’occhio delle telecamere private che si sono in zona.