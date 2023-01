Pericoli stradali, erba alta e abbandono di rifiuti: la situazione ad Eboli

«Sono anni che pratico attività sportiva nei pressi di via Cupe, Palasele e località Serracapilli. L’altro giorno correndo notavo all’altezza della rotatoria di Serracapilli un palo divelto che fuoriusciva quasi in mezzo alla strada (salendo il ponte in direzione tiro a segno lato sx) pericolosissimo per pedoni e veicoli.

Per non parlare di erbacce cresciute e non tagliate, rifiuti nei fossi, buste d’immondizia ovunque, insomma un degrado».

La strategia di Felice è quella di mettere in sicurezza un’area invasa da runner

Felice si rivolge agli organi comunali competenti e chiede di intervenire nel più ristretto tempo possibile per rimettere in sicurezza un’area che ormai è metà quotidiana di decine di appassionati runner che si allenano in gruppo i singolarmente.

Le dichiarazioni

«Ricordo a chi di dovere che nelle periferie non bisogna recarsi solo quando bisogna esser eletti, ma di tanto in tanto farsi un giro in prima persona e prender i dovuti provvedimenti non guasta, anzi, dimostra serietà, coerenza e competenza nei riguardi della cittadinanza tutta!».

Un invito quello di Felice al quale fa eco anche l’accorato appello di Paolo: «Ripulire l’area delle erbacce e dai rifiuti disseminati ovunque e lasciati dagli incivili che bivaccano nell’area parcheggio del Palasele è dovere di chi amministra ed è atto dovuto nei confronti di tanta gente perbene che è stanca di assistere a scenari di degrado».