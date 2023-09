Eboli: “La spiaggia libera accessibile ad Eboli resta un sogno”

“Abbattimento di barriere architettoniche e una struttura comunale per permettere alle persone con disabilità di poter frequentare la Marina senza grossi problemi”. Questo chiedevano all’amministrazione comunale e all’assessorato di riferimento. Ma resta l’indignazione e lo sdegno.

Generoso Di Benedetto già disability manager del Comune e presidente dell’Associazione Diritti per l’Inclusione spiega: “il sindaco ci disse che a settembre il Comune avrebbe realizzato la spiaggia per le persone con disabilità. Bene, siamo in autunno ma nulla è stato fatto. Questo dimostra la totale assenza di programmazione amministrativa”.

Di Benedetto prosegue: “Era stata approvata anche una delibera di giunta comunale la numero 127 del 14 giugno 2023 per realizzare la spiaggia attrezzata comunale ma ad oggi è solo una carta scritta senza seguito”.

Possibilità negata di andare al mare

L’ex disability manager del Comune di Eboli rincara la dose: “E’ stata negata la possibilità di andare in un lido, pensiamo a quanti per esigenze economiche non hanno svolto una vacanza, a questo aggiungiamo la mancata realizzazione di una spiaggia libera. Tutto assurdo”.

“Stanziati anche cento mila euro per otto comuni dell’ex Piano di Zona – commenta Di Benedetto – pronti per rendere accessibile la spiaggia pubblica dei vari enti fra cui il Comune di Eboli. Come presidente dell’Associazione diritti per l’inclusione a carattere regionale lavoriamo per i diritti umani per le persone con disabilità con convenzione Onu e posso confermare che perdiamo risorse destinate che non vengono sfruttate”.

Auspicio per la stagione 2024 a favore delle persone con disabilità

Di Benedetto lancia un invito: “Auspico che i pareri vengano fatti prima per il prossimo anno, lavorando con il terzo settore e persone con disabilità. Non è possibile che anche per l’estate 2024 non venga realizzata una spiaggia libera accessibile”.