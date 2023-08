Marina di Eboli: associazioni e amministrazione insieme a difesa del territorio | VIDEO

Abbandono incondizionato di rifiuti, stoccaggio di materiale di risulta, pneumatici, suppellettili e erbacce. Molto spesso si assiste a giornate ecologiche per ripulire la fascia pinetata di Eboli dall’abbandono di rifiuti ma non c’è tregua per gli incivili. Punto e capo e si riparte. Con nuove discariche a cielo aperto alimentate a Marina di Eboli e con l’azione di SARIM, dei volontari delle associazioni locali e degli ispettori ambientali a ripristinare la situazione.

Estate calda per la Città di Eboli, prosegue però l’impegno da parte dell’amministrazione comunale.

Il Comitato di quartiere Campolongo Aversana come presidio di legalità a Casina Rossa ha eletto il suo domicilio. Tra tanti, l’impegno del consigliere comunale Vito Maratea.