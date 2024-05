Montano Antilia: concessi locali comunali per lo stoccaggio di cinghiali

Il Comune di Montano Antilia, guidato dal sindaco Luciano Trivelli, intende concedere in comodato d’uso gratuito all’Ambito Territoriale di Caccia delle aree contigue del PNCDVA, locali comunali nei quali collocare celle frigorifero/congelatori, idonee allo stoccaggio e alla stabulazione delle carcasse di cinghiali abbattuti.

L’iniziativa

Per la cattura e l’abbattimento dei cinghiali, l’Ambito Territoriale di Caccia dell’Aree Contigue è stato incaricato dalla Regione Campania di assumere una serie di iniziative, tra cui l’acquisto, il montaggio e la posa in opera celle frigorifero/congelatori, idonee allo stoccaggio delle carcasse di cinghiali abbattuti. L’Ente cilentano si è reso disponibile pertanto a concedere in particolare l’immobile sito presso i locali deposito del centro sportivo situato in località Chiaia in Montano Antilia capoluogo.

Approvato il relativo schema contrattuale con l’ATC; la durata del contratto è stabilita fino al 31/12/2025 con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Il problema cinghiali

La proliferazione dei cinghiali rappresenta un problema di sicurezza e di decoro urbano in molte zone d’Italia, soprattutto nel territorio cilentano. Gli ungulati sempre più diffusi anche nel contesto prossimo all’urbano, causano danni all’agricoltura, incidenti stradali e possono essere pericolosi per l’incolumità delle persone.