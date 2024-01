Torre Orsaia: locali comunali per lo stoccaggio delle carcasse di cinghiali

Il Comune di Torre Orsaia, guidato dal sindaco Pietro Vicino, intende concedere in comodato d’uso gratuito dei locali comunali per allocare una cella frigorifera per lo stoccaggio delle carcasse di cinghiali.

L’iniziativa

Per la cattura e l’abbattimento dei cinghiali, l’Ambito Territoriale di Caccia dell’Aree Contigue è stato incaricato dalla Regione Campania di assumere una serie di iniziative, tra cui l’acquisto, il montaggio e la posa in opera di n. 8 celle frigorifero/congelatori, idonee allo stoccaggio e alla stabulazione delle carcasse di cinghiali abbattuti.

L’ente ha dato disponibilità, al Responsabile dell’U..O.S.D. Distretti 71 e 71 dell’ASL Salerno, a concedere un locale, servito da acqua potabile ed energia elettrica, per allocare una cella frigorifera a disposizione delle locali squadra di caccia.

Gli obiettivi

L’attività venatoria, nei limiti e nelle modalità consentite dalla legislazione vigente, è praticata da numerosi cittadini di Torre Orsaia e delle località limitrofe pertanto è interesse dell’ente agevolarne la pratica e, al contempo, garantire che su di essa vi sia un costante controllo.

La regolamentazione delle pratiche di stoccaggio e stabulazione delle carcasse di cinghiali abbattuti, come disciplinata dalla Regione Campania, è finalizzata proprio a consentire l’esercizio dell’attività venatoria eliminando i potenziali rischi conseguenti ad una eventuale diffusione della peste suina anche nelle zone vicine a quelle dichiarate infette.