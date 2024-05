Stio, Trotta risponde alle critiche social sul “concorso strategico”

Il sindaco di Stio, Giancarlo Trotta, ha diffuso un comunicato stampa per rispondere ai dubbi sollevati sui social riguardo la legittimità di un concorso indetto dall’ente che rappresenta. In rete nei giorni scorsi, infatti, alcuni utenti hanno diffuso un elenco dettagliato dei candidati ammessi alle prove correlato dei presunti legami con politi del territorio. I dubbi sono sono stati incoraggiati dal sostegno di alcuni membri delle istituzioni, come il consigliere di minoranza di Agropoli, Raffaele Pesce.

Tale polverone deve aver convinto Trotta a prendere le distanze da certe “politiche clientelari”.

Il contenuto delle nota

Insieme al sindaco Trotta a finire sulla graticola social è stato anche il segretario comunale Francesco Minardi. Proprio dalla sua figura parte il sindaco Trotta nella sua nota. Minardi, infatti, sarebbe stato l’unico ad accettare l’incarico di segretario a Stio, nonché l’unico adatto a ricoprire l’incarico di presidente della commissione valutatrice. Poi, il primo cittadino afferma che i tre posti messi a concorso siano stati banditi per necessità, “per la sopravvivenza di un ente” gravato da una forte carenza di personale.

Il caso della foto

Infine , Trotta si giustifica riguardo la faccenda che ha destato maggiore clamore: la foto che lo ritrae insieme ad alcuni politici e candidati a cena, in occasione della famosa sagra dei “Cicimaretati”: “In quella serata ho avuto il piacere di sedere al tavolo, anche per motivi di pura casualità, non solo

col Presidente della Provincia di Salerno, ma anche con altri esponenti politici di diversa estrazione

politica e di altri colleghi Sindaci e Amministratori del territorio, in quanto, come sopra

evidenziato”.

Questa la versione di Trotta, che ha anche minacciato querele per chi facesse altre illazioni. Si attende la contro-risposta della tribuna social, che di solito difficilmente si lasci intimidire da tali moniti,