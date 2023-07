Marina di Eboli: sversamenti a mare. Acqua verdastra e maleodorante. protestano bagnanti e gestori degli stabilimenti balneari

Una domenica di sole e relax quella che ieri avrebbero voluto vivere i bagnanti di Marina di Eboli, che non avevano però fatto ancora i conti con un fenomeno dannoso e ormai insopportabile. Immediatamente dopo ora di pranzo l’acqua che bagna il litorale ebolitano, ma anche quello della vicina Città di Battipaglia, si è completamente colorata di un color verde maleodorante.

Spiaggia impraticabile e deserta

Melma, residui di lavorazioni agricole e alghe. Specchio d’acqua impraticabile e le spiagge si sono a poco poco svuotate. Qualcuno ha protestato contro i gestori degli stabilimenti balneari, qualche altro invece ha contattato l’amico politico. In spiaggia anche qualche dirigente comunale avrebbe assistito al fenomeno e sottolineato l’impraticabilità del mare.

Le proteste

“Ho personalmente inviato al Sindaco di Eboli un messaggio per sollevare la triste vicenda una situazione questa che sta mettendo a rischio la nostra estate che è già iniziata in ritardo per via dell’allerta meteo dei mesi scorsi e che, così facendo, danneggia ulteriormente l’economia e ci vede costretti ad incrociare le braccia”.

“Qualcuno trovi una soluzione definitiva a questo disagio”. E’ il grido d’allarme indirizzato all’amministrazione comunale.