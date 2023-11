E’ ufficiale: l’Atletica Agropoli, con entrambe le squadre, è in Serie B

Ora possiamo dirlo ufficialmente: L’Atletica Agropoli, con entrambe le squadre, maschile e femminile, è ufficialmente in Serie B! Questo successo è il frutto dell’impegno instancabile di tecnici, atleti e staff che, nonostante le difficoltà, portano con orgoglio il nome di Agropoli nel panorama sportivo Italiano. Il Presidente Angelo Palmieri condivide il suo entusiasmo: “Nel 2016, grazie alla vicinanza dell’allora Sindaco Franco Alfieri, abbiamo scritto la storia del sud nel campo dell’impiantistica per eventi, ripagando quella fiducia con 9 campionati italiani ed altrettanti eventi ma, in cuor nostro, sapevamo di poter credere anche in un futuro tecnicamente agonistico prima con le squadre giovanili e poi assolute. Il sogno serie B è stato coltivato giorno dopo giorno in cui, non essendo una realtà calcistica, abbiamo dovuto creare un mosaico diverso che con serietà e coraggio ha permesso di trasformare quel sogno in realtà prima nel 2023 al femminile e che, oggi, mediante i risultati ottenuti nell’ultimo anno, annunciamo aver raggiunto anche per la squadra maschile.”

Si apre una nuova pagina per l’Atletica

Palmieri conclude auspicando nuove collaborazioni che possano spingere il progetto Atletica sempre più in alto: “Ora si apre una nuova pagina che dovrà essere necessariamente collaborativa non solo col tessuto sociale ma anche con quello commerciale ed imprenditoriale, in primis per confermarci in serie B e, perché no, ambire ad una crescita che ci possa portare nella serie maggiore, la serie A”

Fondamentale anche il supporto

Infine, ma non per importanza, desideriamo ringraziare gli sponsor che ci supportano. Il vostro supporto ha reso possibile questo straordinario successo. Con la Serie B, l’Atletica Agropoli è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia!