La Federazione Atletica Leggera sceglie l’Atletica Agropoli per tre progetti di valorizzazione dello sport

La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha affidato all’Atletica Agropoli tre importanti progetti volti alla promozione e alla valorizzazione dello sport, con particolare attenzione ai giovani atleti. Si tratta di Sviluppo Talento, Runcard Young e Porte aperte allo sport.

I progetti

Il primo è indirizzato agli Under 16 ed è incentrato sulla disciplina degli ostacoli. Attraverso una combinazione di allenamenti teorici e pratici, l’obiettivo è svelare i segreti e le tecniche di questa disciplina affascinante, offrendo ai giovani atleti l’opportunità di sviluppare il proprio talento.

Anche Runcard Young è dedicato agli Under 16 ed è focalizzato sul mezzofondo, sia in pista che su strada. Scopo principale è promuovere questa specialità tra i giovani atleti, fornendo loro l’opportunità di esplorare il mondo della corsa su distanze medie e lunghe.

Infine Porte aperte allo sport: grazie a questo progetto, ed alla fattiva collaborazione dell’Istituto Comprensivo “Gino Rossi Vairo”, lo sport tornerà ad essere protagonista nelle scuole.

Il presidente dell’Atletica Agropoli, Angelo Palmieri, ha commentato con entusiasmo questa nuova conquista, affermando: “Ancora una volta la nostra associazione si conferma come un’eccellenza a livello nazionale. Essere assegnatari di questi progetti è un riconoscimento del duro lavoro dei nostri tecnici, sempre pronti a mettere in campo la loro vasta esperienza e competenza per contribuire alla crescita dell’intero movimento sportivo. Stiamo attualmente pianificando una serie di eventi mirati esclusivamente alla promozione di questi progetti, sperando che possano suscitare interesse non solo tra gli atleti, ma anche tra i neofiti. È un momento emozionante per l’Atletica Agropoli e per il futuro dello sport nella nostra comunità.”

Con queste iniziative, la FIDAL continua a dimostrare il suo impegno per la formazione e lo sviluppo dei giovani talenti nello sport, contribuendo così a plasmare il futuro dell’atletica leggera in Italia.