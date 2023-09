Agropoli, l’Istituto “Gino Rossi Vairo” celebra la Giornata Europea delle Lingue

In occasione della Giornata Europea della Lingue, il Dipartimento Linguistico dell’Istituto Gino Rossi Vairo di Agropoli coordinato dalla prof.ssa Anna Guarino ha organizzato un momento di scambio culturale con il Liceo Alfonso Gatto.

Dalle 10 alle 12 docenti madrelingua inglesi, spagnole, francesi e tedesche hanno incontrato i ragazzi di tutte le classi dell’istituto Rossi Vairo per promuovere la conversazione in lingua straniera. Hanno preso parte all’iniziativa anche i ragazzi tedeschi arrivati ad Agropoli per lo scambio culturale con il Liceo Gatto.

Accompagnati dalla prof.ssa Anna Giordano, hanno conversato con gli alunni sulla loro esperienza italiana e sull’importanza di aprirsi alla conoscenza di culture diverse dalla propria. Un momento di incontro e condivisione fortemente voluto anche dal dirigente Bruno Bonfrisco.