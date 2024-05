Eboli: sigilli al bar della stazione ferroviaria, opere non conformi alle autorizzazioni

I vigili urbani appongono sigilli al bar della stazione ferroviaria. La pattuglia anti abusivismo del comando dei caschi bianchi ebolitani ha individuato e successivamente posto sotto sequestro una struttura in fase di realizzazione a quanto pare priva dei necessari permessi a costruire. Opere murarie, in ampliamento dei locali già esistenti, che avrebbero aumentato la volumetria dell’immobile.

L’operazione dei vigili urbani

Espletate le formalità di rito e verificate tutte le autorizzazioni rilasciate dagli organismi amministrativi i caschi bianchi del capitano Mario Dura hanno apposto i sigilli dell’immobile di via Perito, locali esistenti accanto alla stazione ferroviaria. Sulle carte nessuna autorizzazione all’ampliamento dell’immobile. Denunciato il gestore dell’attività. L’operazione dei vigili urbani non è passata inosservata alle decine di pendolari che transitano in zona e nemmeno ai residenti.

Attenzionate anche altre strutture

Intanto su tutto il territorio comunale continua l’azione di controllo dei vigili urbani che avrebbero anche già individuato altre strutture da attenzionare.