Da Sala Consilina a Capo Nord in bicicletta: l’entusiasmante missione compiuta di Dino Stavola e Gianpiero Cafaro

Lo scorso 17 luglio erano partiti da Sala Consilina per raggiungere in bicicletta Capo Nord. L’entusiasmante missione di Dino Stavola e Gianpiero Cafaro è stata portata a termine e anche con alcuni giorni di anticipo. Tanti i paesi europei attraversati in sella alla loro bici con la quale hanno percorso ben 5.600 chilometri. Davvero un’impresa eccezionale nata con l’obiettivo di compiere un viaggio indimenticabile sia da un punto di vista, sportivo ed esperienziale, ma anche da un punto di vista emotivo. Arrivati da poche ore a Capo Nord attraverso un viaggio emozionante che ha visto i due ciclisti nostrani attraversare tanti paesi europei, percorrendo 5.600 km in bicicletta!

Una missione epica

Nata come un sogno e diventata realtà, attraverso la realizzazione di un viaggio alla scoperta del vero senso dell’esistenza. Soddisfatti ed emozionati Dino e Gianpiero, per l’impresa raggiunta e per le belle esperienze vissute. Ora, però, è tempo di riposare.

Emozionati e increduli i due protagonisti

“Attraversare l’Europa, ha scritto Dino Stavola sulla sua pagina facebook, in bici era solo un’idea, poi un progetto e infine un’impresa che è stato fantastico portare a termine. Gli occhi sono ancora pieni delle tante cose belle vissute. Ci sarà tempo per i ringraziamenti e le riflessioni su un viaggio che rimarrà per sempre parte della mia storia. Ora è tempo di essere stanchi ed orgogliosi del traguardo raggiunto.

È meraviglioso partire all’avventura, è altrettanto bello aver voglia di tornare nei luoghi e dalle persone care. Le idee, i progetti, tutto serve a riscoprire il vero senso dell’esistenza. Dunque è tempo di riposarsi per ripartire con una marcia un più”.