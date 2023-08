Tutto pronto, Sporting Sala Consilina: pubblicato il calendario Serie A, si inizia il 29 settembre

Ci siamo, finalmente e all’improvviso! E’ stato appena pubblicato il calendario della Serie A 2023/24, quello che rappresenta di fatto il vademecum per la stagione sportiva. Tante novità nei Campionati Nazionali, tra tutte spicca la nascita della nuova Serie A2 Elite, che fa salire a 4 le categorie al maschile, mentre restano due quelle al femminile, con la nuova denominazione della Serie B femminile. La stagione prenderà il via il 23/24 settembre con la Supercoppa in Piemonte, si terrà a Leinì la prima storica Final Four maschile, dopodichè sarà la volta dei campionati. Nel weekend successivo la partenza dei campionati nazionali: si comincia con Serie A maschile, Serie A femminile e Serie A2 Elite, mentre due settimane più tardi, nel weekend 14-15 ottobre inizieranno la Serie A2 e le Serie B, maschile e femminile.

DRAGHI A SAN MICHELE – I ragazzi di mister Oliva esordiranno tra le mura amiche proprio nel giorno del Santo Patrono Michele Arcangelo, venerdì 29 settembre alle ore 20:30, incontrando subito gli amici del Pirossigeno Cosenza coi quali si è combattuto fianco a fianco in A2 nella scorsa stagione, dove i calabresi hanno conquistato la promozione attraverso i playoff. Prime schermaglie regionali alla 7a giornata, quando i gialloverdi affronteranno il Napoli Futsal per il primo derby stagionale il 10 novembre, alla 9a giornata a San Rufo arrivano i campioni d’Italia della Feldi Eboli, alla 15esima ed ultima del girone di andata i lupi della Sandro Abate Avellino. Quattro i turni infrasettimanali, due nel girone di andata, il 1 e il 21 novembre entrambi in casa contro Olimpus Roma e Feldi Eboli, mentre al ritorno il 27 febbraio in trasferta col Napoli Futsal e il 12 marzo in casa contro la Meta Catania.

Le dichiarazioni

NIENTE CALCOLI… – A caldo il commento dell’allenatore dello Sporting Futsal: “Inizio subito difficile con gli amici del Cosenza che è stata l’unica squadra a tenerci testa nello scorso campionato e poi L84 che per l’organico messo su quest’anno la colloco tra le migliori squadre del campionato – così Fabio Oliva, che prosegue –. Inutile fare calcoli, siamo una neopromossa ragioneremo gara dopo gara, sarà un campionato difficile dove dovremo lavorare bene e tanto per guadagnarci la considerazione di tutti.”

Il 29 settembre ripartono le emozioni al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, sarà il 40esimo campionato di Serie A Divisione Calcio a Cinque, il primo per lo Sporting Futsal, la rincorsa alla storia è già partita!

Ecco il calendario

1a GIORNATA

A: 29/09/23 – R: 13/01/24

SPORTING SALA CONSILINA – PIROSSIGENO COSENZA

2a GIORNATA

A: 14/10/23 – R: 20/01/24

L 84 SSD SRL – SPORTING SALA CONSILINA

3a GIORNATA

A: 20/10/23 – R: 27/01/24

SPORTING SALA CONSILINA – OLIMPIA VERONA

4a GIORNATA

A: 28/10/23 – R: 10/02/24

MANTOVA CALCIO A 5 – SPORTING SALA CONSILINA

5a GIORNATA

A: 1/11/23 – R: 17/02/24

SPORTING SALA CONSILINA – OLIMPUS ROMA

6a GIORNATA

A: 4/11/23 – R: 24/02/24

ACTIVE NETWORK FUTSAL – SPORTING SALA CONSILINA

7a GIORNATA

A: 10/11/23 – R: 27/02/24

SPORTING SALA CONSILINA – NAPOLI FUTSAL

8a GIORNATA

A: 18/11/23 – R: 2/03/24

ITALSERVICE PESARO – SPORTING SALA CONSILINA

9a GIORNATA

A: 21/11/23 – R: 9/03/24

SPORTING SALA CONSILINA – FELDI EBOLI ARL

10a GIORNATA

A: 25/11/23 – R: 12/03/24

META CATANIA C5 A R.L. – SPORTING SALA CONSILINA

11a GIORNATA

A: 1/12/23 – R: 16/03/24 |

SPORTING SALA CONSILINA – CAME TREVISO C5

12a GIORNATA

A: 9/12/23 – R: 30/03/24

CIAMPINO ANIENE ANNINUOVI – SPORTING SALA CONSILINA

13a GIORNATA

A: 22/12/23 – R: 6/04/24

SPORTING SALA CONSILINA – FORTITUDO POMEZIA1957

14a GIORNATA

A: 30/12/23 – R: 20/04/24

ECOCITY FUTSAL GENZANO – SPORTING SALA CONSILINA

15a GIORNATA

A: 05/01/24 – R: 27/04/24

SPORTING SALA CONSILINA – SANDRO ABATE FIVE SOCCER