Controlli dei NAS in una casa di riposo di Eboli: sindaco ordina la chiusura

Una struttura per anziani ubicata in un ex hotel in località Monti di Eboli è stata interessata questa mattina da un controllo dei Nas dei Carabinieri supportati dalla Polizia Municipale guidata dal capitano Mario Dura e dai Servizi Sociali del Comune di Eboli. Le forze dell’ordine avrebbero riscontrato difformità nello svolgimento delle attività “di casa di riposo per anziani”.

Le contestazioni

Stando alla prima ricostruzione pare infatti che i gestori operassero senza le necessarie autorizzazioni e la struttura risulterebbe agli atti essere un albergo a Tre Stelle. Al momento dei controlli sono stati trovati 27 anziani ospiti, immediatamente affidati alle rispettive famiglie.

Nella struttura, che è stata chiusa con ordinanza del sindaco di cessazione dell’attività di casa albergo per anziani, pare non operassero né personale medico né infermieristico. Da accertare se dipendenti non qualificati somministrassero medicinali.

I provvedimenti

Un altro aspetto che ha destato l’attenzione degli inquirenti sarebbe riconducibile ad una grande anomalia strutturale: la struttura “casa di risposo” risulterebbe essere comunicante con un centro per immigrati con 87 extracomunitari all’interno senza adeguata separazione strutturale degli accessi.

Le indagini proseguono e non si escludono ulteriori sviluppi. Le stesse contestazioni dovranno essere ulteriormente oggetto di verifica e i proprietari avranno la possibilità di rappresentare le loro ragioni.