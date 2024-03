Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele: al servizio del territorio con interventi di pulizia a Campagna

Continua su tutto il territorio di competenza il lavoro sinergico messo in atto dalla Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele e dal suo Presidente Giacomo Magliano.

L'intervento di pulizia e disostruzione

Nei giorni scorsi, infatti, è stato avviato l'intervento di pulizia e disostruzione per deflusso acque del canale sito in località Basso dell'Olmo nel territorio comunale di Campagna con mezzi e operai dell'Ente Comunitario.

Con Raffaele Cammardella e Donato Di Biasi, il Presidente Giacomo Magliano ha dapprima effettuato un sopralluogo in via Dauli – Castello, dove il gruppo è stato ricevuto da Cristian Viglione e subito dopo in località Santa Maria La Nova sul Vallone Barbieri si è proceduto con un importante intervento di prevenzione e riduzione dei rischi idrogeologici in programma nel POR FESR 2021-2027 (Piano Forestazione 2024).

Le proposte dell'amministrazione

Gli interventi individuati rientrano nelle proposte programmatiche dell'Amministrazione Comunale di Campagna, guidata dal Sindaco Biagio Luongo.