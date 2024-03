La Comunità montana Vallo di Diano alla Borsa Mediterranea del Turismo: punta al turismo inclusivo

Francesco Cavallone ed Antonio Pagliarulo, presidente ed assessore delegato al Turismo della Comunità montana Vallo di Diano, hanno preso parte alla Borsa Mediterranea del Turismo.

Strategia turistica

Su invito dell'assessore regionale campano, Felice Casucci, l'Ente montano con sede a Padula è stato il solo ente comprensoriale campano chiamato a discutere e testimoniare sulla strategia turistica posta in essere.

Le dichiarazioni

“È stato un onore condividere idee e visioni con altri Sindaci, incluso il presidente di Anci Campania e Sindaco di Caserta Carlo Marino, alla XXVII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo (Bmt) alla Mostra d'Oltremare di Napoli, il tutto grazie all'invito dell'assessore regionale al Turismo Casucci” riporta Pagliarulo con riferimento all'appuntamento di venerdì 15 marzo scorso.

“Abbiamo discusso dell'importanza dei nostri territori e di come possiamo collaborare per promuovere un'offerta turistica inclusiva e coinvolgente tra i diversi comuni del Vallo di Diano” ha continuato, concludendo come alla C.M. “Crediamo fermamente nell'importanza di condividere le nostre risorse e promuovere sinergie tra i comuni per valorizzare al meglio il nostro patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico. Sono convinto che solo unendo le forze possiamo raggiungere risultati straordinari e offrire esperienze uniche ai nostri visitatori”.