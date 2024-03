Comunità Montana Vallo di Diano e Gal Diano insieme per migliorare la rete sentieristica

La Comunità Montana Vallo di Diano e il G.A.L. Vallo di Diano “La città del IV paesaggio” insieme per il miglioramento della rete sentieristica e la promozione del turismo outdoor. Ieri sera, presso la sede dell’Ente montano a Padula, i rispettivi presidenti, Francesco Cavallone ed Angela D’Alto, hanno siglato un accordo per ottimizzare le risorse e le forze sia in ambito progettuale che lavorativo.

L’accordo

Nel dettaglio, la Comunità montana curerà la manutenzione e l’installazione della segnaletica, mentre il GAL, attraverso il progetto di Cooperazione Interterritoriale “CAM SENT”, fornirà la segnaletica e realizzerà mappe e materiale promozionale.

Le dichiarazioni

“Una proficua collaborazione istituzionale che darà al territorio una immagine unica nella valorizzazione dei sentieri e nella promozione del turismo dei cammini” ha commentato subito il presidente Cavallone. Angela d’Alto, presidente del GAL, evidenzia invece come “questo rapporto di collaborazione per la sentieristica di montagna ci permetterà di non sovrapporre gli interventi ed avere un’immagine comune su tutto il territorio del Vallo”.

Gli obiettivi

In definitiva il protocollo d’intesa consentirà di risparmiare risorse, ottimizzando il lavoro ed offrendo omogeneità nella segnaletica dando consapevolezza al fruitore di trovarsi in una precisa rete territoriale.