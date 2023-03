Comune del Cilento punta sull’efficientamento energetico di edifici pubblici

Interventi di efficientamento energetico a Pollica. In particolare saranno eseguiti lavori presso la casa comunale e la foresteria del castello Capano.

Fondi a Pollica per il risparmio energetico

L’Ente guidato dal sindaco Stefano Pisani ha partecipato all’ avviso pubblico emanato da parte del Direttore Generale ad oggetto “Avviso C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica “; l’avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Gli interventi in programma a Pollica

I lavori in programma prevedono la realizzazione di interventi di efficientemente ed in particolare installazione di Pompe di calore, Impianti fotovoltaici e Impianti di acqua calda sanitaria, ed interesseranno la casa comunale e la foresteria del Castello Catapano. Il costo complessivo dei lavori ammonta a €. 297.828,00.

Notevoli i risparmi energetici

Operare un efficientamento energetico vuol dire intervenire per limitare gli sprechi di energia o migliorare il rendimento dei sistemi. A ciò si arriva ad esempio installando forme di energia pulita, opere di coibentazione, sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a led, installando nuovi impianti che aumentino l’efficienza o attraverso la sostituzione degli infissi.

Diversi comuni in queste settimane stanno completando le procedure per avviare lavori grazie a fondi ministeriali. L’efficientamento energetico rappresenta per Pollica, come per altri centri, una priorità, considerato anche il momento storico che stiamo vivendo.