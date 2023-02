Agropoli punta sull’efficientamento energetico per cineteatro e scuole

Il comune di Agropoli approva tre progetti per interventi di efficientamento energetico. Nello specifico le opere interesseranno il cineteatro Eduardo De Filippo, l’istituto scolastico “Gino Rossi Vairo” e l’istituto scolastico “Gino Landolfi”. L’amministrazione comunale intende partecipare all’avviso del Ministero della Transizione Ecologica – Comune per la sostenibilità e l’efficienza energetica.

Il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici di proprietà del Comune, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

I progetti: i costi e lo scopo

Il costo complessivo stimato è di circa 540 mila euro così suddivisi: circa 190 mila euro per i lavori al cineteatro, circa 248 mila euro per l’istituto Vairo e circa 102 mila euro per i lavori per l’istituto Landolfi.

L’amministrazione comunale ha l’obiettivo di limitare gli sprechi di energia e allo stesso tempo migliorare il rendimento dei sistemi. Per questo lo scopo del progetto è di risparmiare sui costi e sull’energia.

“Il Cineteatro Eduardo De Filippo e gli edifici scolastici Gino Rossi Vairo e Gino Landolfi sono considerati tra gli immobili comunali maggiormente energivori e per questo necessitano della realizzazione di interventi di efficientamento energetico al fine di ridurre le spese energetiche sostenute dall’Ente” – fanno sapere da Palazzo di Città.