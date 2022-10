Agropoli, attivo ascensore presso la scuola Rossi Vairo

È finalmente attivo l’ascensore presso la scuola media Gino Rossi Vairo di Agropoli. L’opera è stata possibile grazie ad un finanziamento ottenuto negli anni scorsi dal Ministero dell’Interno.

I fondi per l’ascensore alla scuola Rossi Vairo

L’Ente ottenne un contributo complessivo di 130mila euro per interventi su scuole, opere di messa in sicurezza o efficientamento energetico.

Una parte venne destinata alla realizzazione della pubblica illuminazione in via Vincenzo Gregorio, la strada che conduce a Mattine che ne era priva. 33.577 euro, invece, su impulso dell’assessore alle politiche sociali della precedente amministrazione, la riconfermata Maria Giovanna D’Arienzo, furono impiegati per installare un ascensore presso l’istituto scolastico.

Via le barriere architettoniche

Collocato nell’atrio della scuola media Rossi Vairo, la cabina collegherà il piano terra con il primo piano dell’edificio. Una novità importante, attesa da anni, che serve ad abbattere le barriere architettoniche presso l’istituto di via Taverne.

Roberto Mutalipassi, già in giunta con l’amministrazione Coppola, fa autocritica non essendo riuscito il precedente esecutivo a portare a termine i lavori, privando i bimbi con disabilità di uno strumento per superare le barriere. «Erano oltre due anni che si attendeva il collaudo, senza il quale non poteva entrare in funzione in sicurezza», dice il primo cittadino.