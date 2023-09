Cilento, verso la costituzione di nuove Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali

Il Comune di Salento, guidato dal sindaco Gabriele De Marco, punta alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale (C.E.R.S); per questo l’Amministrazione Comunale intende effettuare una ricognizione finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la sua costituzione. C’è tempo fino al 4 settembre per presentare domanda. La manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta in originale, dovrà essere inviata mediante consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Salento, o via raccomandata a/r per tramite del servizio postale, ovvero tramite servizio postale di stato o mediante agenzia di recapito autorizzata, all’Ufficio Protocollo, oppure

tramite pec, all’indirizzo: ufficiourbanistica.salento@asmepec.it.

Gli obiettivi del Comune

La ricognizione è orientata all’individuazione di soggetti, cittadini e attività esistenti sul territorio comunale, di consumatori di energia elettrica da rete (operatori economici, enti pubblici, privati, abitazioni, condomini, artigiani, commercianti e piccole e medie imprese) e produttori dotati di impianti da fonti rinnovabili aventi le caratteristiche di idoneità previste dal la normativa vigente che intendano associarsi alla costituenda CER.

In relazione alla attuale disponibilità di edifici e/o aree di proprietà comunale e di tutti gli altri edifici esistenti sul territorio comunale, sarà effettuato uno studio di fattibilità volto all’individuazione di superfici da utilizzare per l’installazione di impianti fotovoltaici da mettere a disposizione della costituenda CER; lo studio di fattibilità sarà realizzato dal Comune unitamente ad Agriadvisor società cooperativa, la quale si è resa, inoltre, disponibile per incontri divulgativi nei confronti della cittadinanza e degli operatori economici esistenti sul territorio del nostro Comune.

Comunità energetiche: ecco cosa sono

Le Comunità energetiche rinnovabili solidali, (CERS), sono gruppi di persone che si uniscono per produrre, consumare e scambiare energia rinnovabile localmente. In una comunità energetica, i membri possono condividere l’energia prodotta da impianti di energia rinnovabile come pannelli solari o turbine eoliche, e anche scambiare l’energia in eccesso con la rete energetica più ampia.

Possono essere costituite da una varietà di partecipanti, inclusi proprietari di case, cooperative, associazioni di quartiere e aziende. In molti casi, le comunità energetiche vengono create per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e favorire l’adozione delle energie rinnovabili.

Le comunità energetiche rappresentano una forma emergente di gestione dell’energia che favorisce l’autonomia e la partecipazione dei cittadini nella transizione energetica, promuovendo un consumo più consapevole e sostenibile.