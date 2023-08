Perito: punta a maggiori risparmi con la Comunità Energetica Rinnovabile

Il Comune di Perito, guidato dal sindaco Pietro Apolito, punta a promuovere la costituzione sul proprio territorio comunale di una comunità energetica rinnovabile e solidale. Le Comunità energetiche rinnovabili solidali, CERS, sono gruppi di persone che si uniscono per produrre, consumare e scambiare energia rinnovabile localmente. In una comunità energetica, i membri possono condividere l’energia prodotta da impianti di energia rinnovabile come pannelli solari o turbine eoliche, e anche scambiare l’energia in eccesso con la rete energetica più ampia. Le comunità energetiche rappresentano una forma emergente di gestione dell’energia che favorisce l’autonomia e la partecipazione dei cittadini nella transizione energetica, promuovendo un consumo più consapevole e sostenibile.

Possono essere costituite da una varietà di partecipanti, inclusi proprietari di case, cooperative, associazioni di quartiere e aziende. In molti casi, le comunità energetiche vengono create per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e favorire l’adozione delle energie rinnovabili.

Fondi per la costituzione di una CERS

Il Comune di Perito è risultato beneficiario di € 8.000,00 per il finanziamento dei costi inerenti alla costituzione di una “Comunità di Energia Rinnovabile e Solidale”. Nello specifico l’Amministrazione aveva approvato l’“Avviso pubblico” al fine di invitare la cittadinanza a manifestare il proprio interesse a partecipare all’istituzione e costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali nel territorio del Comune di Perito.

Con la determina n 54 del 11/05/2023 si è disposto, poi, la sospensione della procedura della manifestazione di interesse per la partecipazione alla cooperativa di cer – in quanto la Regione Campania con nota acquisita al protocollo dell’ente – ha trasmesso la convenzione repertoriata stipulata tra il Comune di Perito e la Regione Campania trasmettendo altresì la modulistica per la richiesta di erogazione di acconto e saldo dalla quale si rileva che è necessario la delibera di impegno del consiglio comunale di costituzione della CER per l’erogazione del contributo. Il Comune ha pertanto deliberato di fornire indirizzo al Responsabile dell’ UTC di riaprire i termini per l’ adesione al CER.

Gli obiettivi e i benefici

L’obiettivo è quello di promuovere l’istituzione della Comunità energetica rinnovabile, con lo scopo di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell’energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità sia economici sia di qualità della vita.

Nello specifico le Comunità energetiche di nuova istituzione costituiscono un’opportunità di sviluppo del proprio programma di mandato in quanto l’adesione ad una CER consente di conseguire: Benefici ambientali, derivanti, anzitutto, dalla drastica riduzione delle emissioni di C02 quale logica conseguenza dell’incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile; Benefici economici, in considerazione della riduzione dei costi conseguenti all’autoproduzione e all’autoconsumo in loco di energia e tenuto altresì conto degli incentivi riconosciuto per ogni MW di energia condivisa tra i partecipanti all’iniziativa e le agevolazioni fiscali per la realizzazione degli impianti di fonti energetiche rinnovabili; Benefici di carattere sociale, in quanto promuove modelli di inclusione e collaborazione sociale, con una maggiore consapevolezza che favorisce la coesione sociale, lo sviluppo economico locale.