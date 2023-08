Vandali nel parco giochi di Salento, il sindaco annuncia «tolleranza zero»

Continuano gli episodi di vandalismo nel Cilento. Ignoti nei giorni scorsi hanno vandalizzato il parco giochi della frazione Fasana di Salento, rompendo le giostre che con tanti sacrifici l’Amministrazione Comunale aveva messo a disposizione dei bambini. L’area verde attrezzata a parco giochi era stata inaugurata circa tre anni fa.

Pugno duro del sindaco di Salento

Il sindaco di Salento Gabriele De Marco annuncia provvedimenti contro gli incivili; saranno installate infatti delle telecamere per garantire maggior sicurezza alla cittadinanza. « Da oggi in poi tolleranza zero – annuncia il primo cittadino – Useremo le telecamere per colpire gli incivili che rompono i giochi per il gusto di farlo! Siete tutti avvisati».

Gli ultimi episodi

Spesso sono bravate, ad opera di giovani che pensano così di trascorrere qualche ora di divertimento, non pensando ai danni che potrebbero comportare. Di recente, si sono verificati due distinti episodi, uno a Giungano dove le auto di passaggio sono state colpite da sassi, l’altro a Casal Velino Marina, dove dei ragazzi ospiti di un noto villaggio turistico della zona, si sono resi protagonisti di una bravata notturna (leggi qui). A Gioi, invece, è stato ripristinato, grazie anche alla collaborazione di privati cittadini, il cancelletto divelto da alcuni vandali presso i giardini del “castello”.«Invitiamo la cittadinanza a informare l’Amministrazione o il vigile qualora si assista ad altri episodi simili – fanno sapere da palazzo di città – La tutela del patrimonio pubblico è possibile solo se tutti collaborano al mantenimento degli spazi comuni».