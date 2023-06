Vandali in azione alla scuola Gino Landolfi di Agropoli: è l’ennesimo episodio

Vandali in azione ad Agropoli. Ignoti sono riusciti ad accedere alla scuola Gino Landolfi e a mettere tutto a soqquadro. Nell’atrio dell’istituto di piazza della Repubblica, infatti, hanno svuotato gli estintori e gettato vernice a terra e sulle pareti.

La scoperta è stata fatta questa mattina provocando rabbia e indignazione.

La polemica

Non sono mancate polemiche considerato che l’istituto Landolfi si trova in pieno centro, affianco al municipio, una zona che dovrebbe essere costantemente attenzionata.

«La scuola Gino Landolfi è stata devastata da veri e propri delinquenti, non è una “bravata” e non è più il caso di definirli semplicemente vandali.

La situazione è grave, bisogna prevenire ed intervenire», dice il consigliere di minoranza Raffaele Pesce. Poi lancia un messaggio all’amministrazione comunale: «Non c’è spazio per divisioni tra maggioranza e minoranza sull’argomento scuola, crescita educazione», dice.

I precedenti

Purtroppo fenomeni del genere non sono nuovi. Nei mesi scorsi, infatti, si sono registrati altri atti vandali anche a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro e sempre alla scuola Gino Landolfi.