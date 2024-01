Cilento, Parco finanzia recupero della vecchia cisterna: serviva per aziende zootecniche e servizio antincendio

Buone notizie dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per il Comune di Ottati. L’ente Parco ha finanziato, per un importo di euro, il recupero della cisterna sita in località Campo dei Farina.

La cisterna di Ottati

La cisterna, per decenni a servizio delle aziende zootecniche del territorio e usata per garantire il servizio antincendio a tutela del vasto patrimonio boschivo della zona, da diverso tempo non versava in condizioni ottimali ed era anche diventata pericolosa e inutilizzabile.

Grazie al finanziamento, stanziato dal Parco con fondi a valere sul programma “Siti naturali UNESCO per il Clima 2023” del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ora potranno essere effettuati tutti gli interventi utili a rendere la cisterna nuovamente sicura e funzionale.

I fondi

I fondi saranno impiegati, nello specifico, per il rifacimento della copertura della cisterna e per effettuare i dovuti trattamenti sui muri con l’utilizzo di prodotti isolanti al fine di conservare al meglio la risorsa idrica.

Saranno installate, inoltre, delle pompe elettro-attuate che serviranno al rifornimento delle botti antincendio boschivo e ulteriori condotte che porteranno l’acqua dai pozzi posti a monte fino all’invaso, mentre quelle esistenti, oramai logorate, saranno sostituite.

L’amministrazione comunale di Ottati, guidata dal sindaco Elio Guadagno, si è detta soddisfatta per il finanziamento ottenuto.