Castellabate sempre più Cardio-protetta: anche il lungomare di Punta dell’Inferno ha il suo defibrillatore

Presso il famoso lungomare di Punta dell’Inferno, a Santa Maria di Castellabate, è stato posizionato un nuovo defibrillatore pubblico in una delle zone maggiormente affollate e centrali del paese.

Il tutto è stato possibile grazie all'”Associazione Punta dell’Inferno“.

L’associazione, grazie al ricavato delle sue iniziative, ha deciso di donare questo importante strumento salvavita all’intera comunità.

La presenza di un defibrillatore in un punto strategico e di grande affluenza, vista anche la vicinanza a diverse spiagge, rappresenta un elemento di estrema utilità nella gestione delle emergenze.

Sempre più sicurezza

Il macchinario, facile da utilizzare, potrà essere uno strumento di supporto nei casi di estrema urgenza, prima dell’arrivo da parte dei soccorsi.

Questo dispositivo, darà la possibilità di rilevare automaticamente se è necessario o meno erogare una scarica al cuore della persona.

“Castellabate cardio-protetta in ogni zona”

Il Comune di Castellabate, guidato dal Sindaco Marco Rizzo, ha voluto ringraziare pubblicamente l’Associazione Punta dell’inferno per l’importante gesto verso tutta la collettività: “Vista la nevralgica funzione del defibrillatore, l’obiettivo è quello di rendere Castellabate cardio-protetta in ogni zona. Un ringraziamento a quest’associazione per il gradito e utile omaggio e soprattutto per l’amore e l’impegno profuso per Castellabate“.