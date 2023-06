Pollica diventa cardio-protetta: pronti due nuovi defibrillatori per la sicurezza della comunità

Il Comune di Pollica si attiva per la sicurezza dei suoi cittadini e dei tanti turisti che, soprattutto nel periodo estivo, scelgono il paese cilentano come meta delle proprie vacanze. A breve saranno installati due nuovi defibrillatori che renderanno il borgo, sempre più, cardio-protetto.

Due nuovi defibrillatori

L’installazione di questo macchinario salva vite, rappresenta un importante segno di previdenza. Nella gestione dei primi attimi davanti ad un emergenza, infatti, il dispositivo ricopre un ruolo cruciale che può permettere di guadagnare tempo necessario prima dell’arrivo dei soccorsi. Essi verranno collocati nei punti maggiormente strategici del vasto territorio di Pollica, pronti ad essere utilizzati in caso di necessità. L’importo complessivo per l’acquisto di questi due nuovi defibrillatori si attesta attorno ai 1.800 euro.

L’importanza del defibrillatore

Il defibrillatore, sia automatico che semiautomatico, è un dispositivo che serve per intervenire immediatamente davanti ad un paziente colpito da arresto cardiaco o da fibrillazione ventricolare. Il macchinario, fa arrivare delle scariche elettriche direttamente al cuore del malcapitato, mediante due placche metalliche che vengono poste sul torace. Questi strumenti, hanno anche la capacità di rilevare da soli, se è necessario o meno erogare la scarica, in modo tale che possano essere utilizzati da qualsiasi persona che si trovi sul posto in quel momento.