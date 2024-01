Castel San Lorenzo, parte di un immobile storico ceduta al comune

Gli eredi di un immobile storico di Castel San Lorenzo hanno deciso di donarne parte al comune.

L’immobile

L’immobile ceduto all’Ente si trova nel centro abitato di Castel San Lorenzo, di preciso presso località Vigna della Corta, in via Roma e rappresenta un bene storico soggetto a vincolo culturale e già denunciato al Ministero dei Beni Culturali.

L’ente comunale, guidato dal sindaco Giuseppe Scorza, dopo aver dato mandato al responsabile dell’Ufficio Tecnico di verificare la regolarità della donazione ha acconsentito all’acquisizione.

L’ufficio tecnico provvederà ora a predisporre tutti gli atti necessari a formalizzare il possesso dello stabile da parte dell’ente comunale.

La parte di immobile donata all’ente ha un valore di 25.536,00 euro.

Ecco come verrà utilizzato l’immobile

L’amministrazione comunale e il personale dell’ente si attiveranno anche per individuare i canali di finanziamento giusti per riqualificare l’immobile in modo che questo possa essere valorizzato e reso utile per la collettività.