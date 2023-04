Casal Velino: una graduatoria per l’assunzione di vigili urbani stagionali

Il Comune di Casal Velino ha stabilito di procedere, per l’anno 2023, all’aggiornamento della graduatoria dinamica per l’eventuale assunzione, con contratto a tempo determinato, di personale, a supporto dell’Ufficio di Vigilanza, con profilo di Agente di Polizia Locale.

Gli obiettivi

L’Amministrazione Comunale retta dal sindaco Silvia Pisapia, già da diversi anni, ricorre all’assunzione temporanea di Agenti di Polizia Municipale stagionali potenziando l’organico dell’Ufficio durante il periodo estivo.

L’Ente, in questo periodo, si ritrova a dover fronteggiare quasi una mole di traffico veicolare che supera di gran lunga l’ordinarietà; inoltre alla popolazione residente va ad aggiungersi, un consistente numero di turisti e villeggianti ed ancor più un rilevantissimo numero di pendolari, fruitori delle spiagge del litorale. Il Comune si trova ad ospitare anche un cospicuo numero di turisti stranieri, come pure varie manifestazioni ricreative e culturali che rappresentano rilevanti poli di attrazione anche i turisti provenienti dalle località balneari limitrofe.

Ente punta all’assunzione di agenti di Polizia Municipale

Di qui l’esigenza del Comune di ricorrere anche per il corrente anno all’assunzione provvisoria e contingente di Agenti di P.M. (ex Categoria C), al fine di fronteggiare le accresciute esigenze e sopperire almeno per un deterrninato periodo di tempo alla penuria di organico.

“Il potenziamento del servizio inerente i compiti della polizia municipale nel periodo estivo – fanno sapere da palazzo di città – rappresenta una priorità di ordine pubblico evidente in ragione delle oggettive condizioni di afflusso turistico sia sotto il profilo quantitativo che della tipologia dello stesso nonché per le esigenze della popolazione residente”.