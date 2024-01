Campagna, Shoah: incontri e appuntamenti per non dimenticare

L’amministrazione comunale di Campagna in collaborazione con il Museo – Itinerario della Memoria e della Pace, Centro Studi Giovanni Palatucci, la Pro Loco Città di Campagna, importanti enti sovracomunali, ha progettato ed organizzato una serie di importanti appuntamenti culturali per mantenere vivo il ricordo in occasione del Giorno sella Memoria. Giovedì 25 e a seguire il 26, 27, 28 gennaio Campagna, dunque, sarà centro nevralgico di studi, di incontri, di appuntamenti tra i più importanti in Provincia di Salerno.

Ecco gli appuntamenti

Giovedì 25 alle ore 16.00 presso il Museo della Memoria “Giovanni Palatucci” da visita lo scrittore Gianni Solla autore del libro “Il ladro di quaderni”. A seguire inaugurazione nuovo percorso multisensoriale: il Museo che accoglie e firma del Protocollo d’intesa con la Fondazione SINAPSI E.T.S. Venerdì 26 gennaio alle ore 9.00 presso il chiostro del Palazzo Municipale accoglienza al Prefetto di Salerno, Francesco Esposito con la partecipazione del Liceo Musicale “T. Confalonieri” di Campagna. A seguire in Aula consiliare il saluto del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale e nelle sale del Museo della Memoria “Giovanni Palatucci” convengo Shoah, Memoria e Testimonianze organizzato in collaborazione con il DipSUm-Università degli Studi di Salerno e l’IIS “Teresa Confalonieri” di Campagna. Nel pomeriggio alle ore 18,00 inaugurazione della mostra: Popoli Nativi in Guerra. La Campagna d’Italia attraverso i disegni di un guerriero Pawnee (a cura di David D. D’Andrea e G. Fresolone).

Il giorno della memoria

Sabato 27 gennaio, “Giorno della Memoria” alle ore 9.30 nel chiostro del Palazzo Municipale alla presenza del Presidente della Provincia Franco Alfieri momento musicale a cura del Liceo Musicale “T. Confalonieri” di Campagna. Segue presso le Sale del Museo l’incontro con Anna Skall, figlia di Heinz Skall, ebreo internato nel Campo di Campagna. In serata performance itinerante multisensensoriale di teatro, musica e danza: Una Storia Diversa, a cura del Teatro dei Dioscuri in collaborazione con Museo, Comitato Palatucci, La Dance, A.C.A.M. e Pro Loco di Campagna. Domenica 28 gennaio alle ore 10,30 presso il Museo incontro dibattito dal titolo: Il Rotary per la pace a cura del Rotary Club Campagna Valle del Sele.

Alle 12.00 Inaugurazione della nuova Biblioteca realizzata con il contributo del Rotary International e del Rotary Club Campagna Valle del Sele. A febbraio e marzo ancora iniziative e appuntamenti per approfondire il tema della Shoah, per non dimenticare, per aiutare a ricordare, per avvicinare i giovani alla conoscenza della storia del nostro Paese.