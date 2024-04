Campagna: ieri l’addio a Cosimo Filantropia, terza vittima dell’incidente sulla Statale

Campagna si ferma per l’ultimo saluto a Cosimo Filantropia. Decine di persone si sono ritrovate nella chiesa di San Bartolomeo. Era un padre esemplare, un amico fidato, un marito premuroso e un uomo solare e divertente. Amava la vita ed aveva sempre una parola buona per tutti e sorrisi da donare a chiunque.

Si aggrava il bilancio dell’incidente

Ieri pomeriggio per l’ultimo saluto a Cosimo Filantropia nella chiesa di San Bartolomeo a Campagna si è ritrovata tutta la comunità locale e diversi amministratori hanno preso parte al rito funebre per portare il saluto dei Comuni limitrofi.

Filantropia è la terza vittima del tragico incidente stradale verificatosi sabato 6 aprile e che è costato la vita anche ai due giovani carabinieri Francesco Pastore e Francesco Mazzaro di 25 e 27 anni.

È la terza vittima di un incidente che per dinamiche e modalità ha segnato profondamente tutto il Paese. Non un Comune soltanto, non solo Campagna, ma la provincia di Salerno, la città di Eboli, Montesano Salentino e Manfredonia quella terra di Puglia da cui proviene anche l’altro carabiniere coinvolto nel sinistro e che era alla guida dell’auto di servizio, Paolo Volpe originario di Manduria.

Le esequie

Campagna, dunque, ieri pomeriggio si è fermata ancora per lutto ma tra le lacrime di dolore e il dispiacere c’è chi a gran voce chiede giustizia. Giustizia per le tre vittime di un incidente stradale che probabilmente avrà ripercussioni importanti dal punto di vista giudiziario e penale ma che al momento è pieno di interrogativi e attese.

La Procura di Salerno intanto ha aperto un fascicolo di inchiesta e nel registro degli indagati ci sarebbe iscritta al momento solo la 31enne alla guida del suv, attualmente a piede libero.

Intanto a Campagna in via San Leo, sulla salita di San Bartolomeo, dove la famiglia Filantropia ha una proprietà e vive, il tempo si è fermato. L’intera comunità si è stretta attorno alla signora Ortigia, a MariaGiovanna e Marco.