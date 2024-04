Carabinieri morti a Campagna: nuovi rilievi sul luogo dell’incidente

La Polizia Stradale effettua nuovi rilievi tecnici sul luogo dell’incidente mortale in cui hanno perso la vita i due carabinieri Francesco Pastore e Francesco Mazzaro.

Una decina di uomini in divisa questa mattina hanno effettuato un ulteriore sopralluogo tecnico lungo la Strada Statale 91 per rimettere insieme altri dati e tasselli e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti dell’incidente mortale che è costato la vita ai due militari dell’arma e il ferimento di un 75enne del posto e del carabiniere alla guida dell’auto di servizio.

I rilievi

⁩Sono giunti nei pressi del distributore di carburante per i rilievi tecnici lungo la Strada Statale 91 esattamente sul luogo dove sabato sera si è verificato l’incidente stradale che ha causato la morte dei due carabinieri.

Gli agenti della Polizia Stradale di Eboli coordinati dal comandante ispettore Giovanni D’Aria hanno effettuato articolati rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti del violentissimo sinistro.

I feriti

Potrebbe invece essere dimesso e tornare a casa all’inizio della prossima settimana Paolo Volpe il carabiniere che era alla guida dell’auto di servizio la sera dell’incidente.

L’uomo, che è seguito da una equipe di professionisti, ha riportato diverse lesioni tutte giudicate lentamente guaribili.

Resta il dolore, resta la tristezza nella comunità locale che è ancora avvolta da un velo di malinconia.