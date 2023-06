Eboli: Tra Fede e tradizione, nel giorno della Processione del Corpus Domini torna domani l’Infiorata

C’è attesa a piazza borgo, porta del centro storico di Eboli, per l’Infiorata il tradizionale tappeto di fiori che ritrae artisticamente immagini sacre e che in Città accompagna la processione del Corpus Domini. Realizzata dal comitato “Piazza Borgo” e dal Liceo Artistico “Carlo Levi”, la tradizionale opera particolarmente suggestiva rappresenta uno spettacolo che riesce a coniugare folclore, memoria e devozione.

Il programma

Dalle ore 18, l’appuntamento in Piazza Borgo dove transiterà la Solenne Processione del Corpus Domini che partirà alle ore 20 (o comunque al termine della Santa Messa) dalla Chiesa Collegiata di Santa Maria, dove poi si concluderà.

La Processione come da tradizione attraverserà Corso Umberto I, Piazza Borgo,

Via Apollo XI, Via Vittorio Veneto, Via G. Matteotti, Via U.Nobile, Via Carlo Rosselli, Via B.Buozzi, Via G. Amendola e Piazza della Repubblica.

L’infiorata

La realizzazione artistica tra gessetti colorati e petali di fiori donati dai maggiori produttori locali, vanta la collaborazione attiva di decine di persone residenti del borgo antico ed è per la Città di Eboli un appuntamento che si rinnova ogni anno con grande attesa e partecipazione.