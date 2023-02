Calcio a 5, Serie A2: la finale si disputerà al Palazzetto di San Rufo

Lo Sporting Sala Consilina si appresta ad ospitare una delle competizioni più attese nel panorama del calcio a 5 italiano: la final four di Coppa Italia di Serie A2.

L’evento si terrà presso il Palazzetto del Centro Sportivo Meridionale nei giorni 11 e 12 marzo, durante i quali si disputeranno anche le finali Under 19.

Ecco le squadre giunte alla fase finale

Quattro squadre sono giunte fino alla fase finale della Coppa Italia di Serie A2, tra cui i padroni di casa dello Sporting Sala Consilina. Le altre tre finaliste sono il Leonardo, il Futsal Cesenae e il Todis Lido di Ostia. Queste quattro squadre si sfideranno per conquistare il prestigioso titolo e portare a casa la coppa.

Lo Sporting Sala Consilina, che ha il privilegio di giocare in casa, è pronta ad affrontare le avversarie con grande determinazione e passione. L’obiettivo della squadra è quello di regalare ai propri tifosi una vittoria memorabile e consolidare la propria posizione nella storia del calcio a 5 italiano.

I match

La final four di Coppa Italia di Serie A2 è un evento di grande rilevanza per tutto il movimento calcistico, in quanto rappresenta un’importante occasione per i giovani talenti di emergere e per le squadre di dimostrare il proprio valore sul campo. I match saranno sicuramente rappresentati da grande agonismo e spettacolarità, offrendo al pubblico momenti di grande intensità e coinvolgimento.